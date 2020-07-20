Япония запустила к Марсу космический зонд

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Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») для изучения Марса стартовала 20 июля с космодрома на острове Танэгасима.

Отправить аппарат дважды не удавалось из-за ливней. Зонд весит около 1350 кг. Он оснащен двумя солнечными батареями, камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

Аппарат будет изучать марсианскую атмосферу и климат. Полученные данные помогут узнать, каким образом атмосфера Марса за время его существования претерпела сильные изменения, сообщает ТАСС.

Ранее российский ученый Максим Литвак рассказал, когда человечество колонизирует Марс.

По его мнению, земляне предпримут попытки освоения этой планеты относительно скоро, но подстроить Марс под жизнь человечества будет возможно только в будущем.

Ученый считает, что люди вполне смогут жить на этой планете, если создадут там необходимые для себя условия.

Литвак предлагает начать с колонизации Марса, потому что люди вполне смогут там жить в условиях, которые создадут локально, а не для всей планеты в целом, сообщает РИА Новости.