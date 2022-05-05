Япония исключила Россию из числа потенциальных пользователей компьютером будущего
Под новые антироссийские санкции подпадают 140 физлиц, несколько российских банков и квантовые компьютеры.
Премьер-министр Страны Восходящего солнца Фумио Кисида озвучил новый пакет экономических санкций, введенных правительством Японии против сторонников спецоперации на Украине в России. К 398 физическим лицам, чьи активы были заморожены в Японии в начале весны, сейчас добавляются еще 140. Под санкции попадают несколько российских коммерческих банков, кроме того Япония вводит эмбарго на поставки в Россию новейших технологических разработок, - сообщает «Росбалт»* со ссылкой на агентство Reuters. В частности, наложен запрет на всю документацию, связанную с производством сверхскоростных квантовых компьютеров, над созданием которых сегодня работают в США и Японии.
*Признан по решению Минюста СМИ-иноагентом.