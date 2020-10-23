Ягоды заманили томича в тайгу и спасли ему жизнь

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Затерявшийся в лесах Томской области 50-летний мужчина найден живым и относительно здоровым. Его искали неделю.

Все эти дни местный житель питался ягодой, ночуя при этом в шалаше. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

В воскресение, 18 октября, в экстренные службы обратился житель Томска, искавший ушедшего два дня назад на болото за клюквой брата. На его поиски были брошены как спасатели, так и волонтеры. Его нашли в 30 км от дома.

«В четверг, 22 октября, возвращавшийся с рыбалки житель поселка Берегаево встретил в лесу человека, который сказал, что несколько дней ходит по тайге и не может найти дорогу к населенному пункту. Им оказался Александр, которого искали все эти дни. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой», - приводит «Сибирь.Реалии» текст сообщения МЧС.