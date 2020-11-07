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Общество
«Ядерный Лукашенко» на пути в историю — в Беларуси открылась первая АЭС
7 ноября, 2020 13:34
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Flickr
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал историческим событием запуск первой на территории республики атомной электростанции.
С громким заявлением президент Беларуси выступил в ходе своей речи на церемонии открытия БелАЭС.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой», - провозгласил глава государства.
Ранее Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета.
Как сообщает РИА «Новости», помимо белорусского президента станцию посетили глава «Росатома» Алексей Лихачев, а также российский посол Дмитрий Мезенцев.
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