«Ядерный Лукашенко» на пути в историю — в Беларуси открылась первая АЭС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал историческим событием запуск первой на территории республики атомной электростанции.

С громким заявлением президент Беларуси выступил в ходе своей речи на церемонии открытия БелАЭС.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой», - провозгласил глава государства.

Ранее Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета.

Как сообщает РИА «Новости», помимо белорусского президента станцию посетили глава «Росатома» Алексей Лихачев, а также российский посол Дмитрий Мезенцев.