Яблоко отбилось от рейдеров Навального
Яблоко отбилось от рейдеров Навального

Как развивался скандал в муниципалитете Коньково

Скандал в муниципалитете Коньково развивался с ноября прошлого года. Причиной конфликта стал раздор между яблочником Сергеем Малаховым и креатурой Навального и другом Владимира Милова - Сергеем Соколовым. Ещё 13 ноября депутаты МО Коньково большинством голосов освободили Соколова от должности председателя МО и назначили на должность зам. председателя его оппонента-Малахова. Фактически, с этого момента все полномочия главы МО перешли последнему, однако Соколов с таким решением не согласился: он отказался сложить свои полномочия, по-прежнему пытается распоряжаться бюджетом и чинит препятствия в исполнении обязанностей Малахову и проведению заседаний СД.

В данный момент Малахов оформляет трудовые отношения на новой должности. Далее в оперативном порядке будут произведены выплаты муниципальным служащим, связанные с погашением задолженности по заработной плате.

Естественно, для кандидата Милова во время выборов гораздо удобнее был его друг и соратник экс-председатель МО Соколов. Ведь только поэтому Милов и решил избираться в этом округе, к которому никогда не имел и не имеет никакого отношения - живёт он в Ясенево, не занимал связанных с округом должностей, опыта решений окружных проблем не имеет. Также Милов неоднократно просил в соцсетях никого не выдвигаться по данному округу, чтобы дать ему победить.

Именно поэтому все интернет-ресурсы команды Навального брошены сейчас на то, чтобы в СМИ показать данную ситуацию, как "незаконный захват власти в Коньково единоросом". Если бы не два НО: Соколов отстранён, а Малахов назначен легитимным большинством голосов депутатов. Малахов был избран муниципальным депутатом от партии "Яблоко".

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