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«Я хотел такой поворот»: ведущий Первого канала объяснил свое решение уйти
27 января, 2021 16:05
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Facebook Антона Привольнова
Ведущий программ на Первом канале Антон Привольнов объяснил переход на НТВ. Он 19 лет работал в утреннем эфире и 12 вел «Контрольную закупку».
Привольнов заменил погибшего ведущего Александра Колтового в ток-шоу «Звезды сошлись».
«Я, наверное, хотел такой поворот, если уж он произошел», - сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».
Ведущий признался, что ничего похожего до сих пор не вел, но хотел себя попробовать в чем-то новом.
«Определенно в «Звезды сошлись» я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела», - заявил он.
Ранее ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер уволилась и уехала жить в Италию.
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