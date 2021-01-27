«Я хотел такой поворот»: ведущий Первого канала объяснил свое решение уйти

Общество

Ведущий программ на Первом канале Антон Привольнов объяснил переход на НТВ. Он 19 лет работал в утреннем эфире и 12 вел «Контрольную закупку».

Привольнов заменил погибшего ведущего Александра Колтового в ток-шоу «Звезды сошлись».

«Я, наверное, хотел такой поворот, если уж он произошел», - сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Ведущий признался, что ничего похожего до сих пор не вел, но хотел себя попробовать в чем-то новом.

«Определенно в «Звезды сошлись» я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела», - заявил он.

Ранее ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер уволилась и уехала жить в Италию.