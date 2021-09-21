«Я долго думал над этой ситуацией»: Артем Дзюба отказался от игры за сборную
Лучший футболист РПЛ в завершившемся сезоне Артем Дзюба отказался от игры за сборную. Его пригласили для подготовки к ближайшим отборочным матчам Чемпионата мира-2022.
Об отказе Дзюбы от приглашения сообщил «Матч ТВ».
«Я долго думал над этой ситуации и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», - сказал он журналистам телеканала.
Футболист не будет участвовать в матчах со Словакией и Словенией. Дзюба объяснил отказ неудачей на Евро-2020, который отразился на физическом и эмоциональном состоянии игрока.
Форвард рассчитывает прийти в нужную форму к ноябрьским матчам. Но никаких гарантий, что он сыграет за сборную, нет.
«Время покажет», - заметил спортсмен.
С назначением на пост тренера Валерия Карпина Дзюбу не вызвали на сентябрьские матчи. Тренер объяснил это плохой формой футболиста. Заметим, что Артем Дзюба - один из лучших бомбарадиров в истории сборной наряду с Александром Кержаковым.