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WhatsApp готовит пользователям ряд приятных нововведений

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 11:26
1 мин
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фото: Pixabay

Мессенджер WhatsApp скоро получит обновление и пользователей ждут приятные нововведения. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В интерфейсе приложения появится возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно. Функция получит название Linked Devices («Привязанные устройства»). Сейчас ей воспользоваться нельзя, потому что она находится на стадии проектирования. После запуска мессенджера владелец профиля сможет привязать к нему другие смартфоны или компьютеры.

Также разработчики занимаются усовершенствованием функции поиска. Например, можно будет искать по типу сообщение - текст, фото, видео, GIF-файлы, аудио, документы, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что компания Facebook запустила новую функцию электронных платежей в мессенджере WhatsApp.

Новая функция уже доступна жителям Бразилии. Сервис будет полезен не только отдельным пользователям, но и позволит осуществлять продажи в рамках малого бизнеса.

темы
общество
технологии
WhatsApp
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