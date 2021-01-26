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Общество

Warner Bros. разрабатывает сериал о Гарри Поттере

Артем Денисов
26 января, 2021 06:12
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 06:12
1 мин
Гарри Поттер
pixabay.com

Киностудия Warner Bros. готовится снять для стриминговой платформы НВО Мах сериал по вселенной «Гарри Поттера».

В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки. Уже ведутся переговоры с возможными сценаристами и разрабатываются варианты концепции.

Права на франшизу о волшебнике Гарри Поттере принадлежат британской писательнице Джоан Роулинг. За ней остается решающее слово во всем, что касается произведений о Гарри Поттере, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, создатели фильмов о Гарри Поттере могут снять продолжение истории. Действие новой картины будет происходить 20 лет спустя после событий, показанных в финальной серии «Гарри Поттер и Дары смерти».

Большая часть актеров из оригинального состава согласилась вернуться к работе над проектом.

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Гарри поттер
1 мин
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