Взрыв в Татарстане произошел на объекте семьи первого президента республики

Общество

Прогремевший на территории Татарстана взрыв произошел в результате испытания на нефтяном объекте, принадлежащем семье первого президента республики Минтимера Шаймиева.

Предприятие нефтяной компании ООО «МНКТ» располагается в Сармановском районе. Жертвами произошедшего стало двое человек, еще один госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным агентства «Интерфакс», имел место разрыв емкости для сброса воды. Предприятие будет проверено надзорными органами на предмет соблюдения норм безопасности.