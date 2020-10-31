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Общество
Взрыв в больнице Челябинска. Причиной стала кислородная будка
31 октября, 2020 10:39
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Пожар в челябинской поликлинике спровоцировал взрыв кислородной будки в здании. Принято решение об эвакуации пациентов.
На данный момент в поликлинике ГКБ№ 2 работают сотрудники МЧС, сообщает минздрав региона.
В ведомстве также уточнили, что все реанимационные пациенты обеспечены достаточным количеством кислорода.
«При необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения», — подытожил Минздрав.
Как передает Znak.com, из окон поликлиники по-прежнему идет дым. Часть окон были повреждены взрывом. О пострадавших не сообщается.
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