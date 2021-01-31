Взрыв на объекте Илона Маска всполошил американские ведомства

Общество

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США приступило к расследованию и выявлению обстоятельств взрыва на объекте компании SpaceX в конце прошлого года.

Тогда, в ходе испытания, пострадал прототип космического корабли Starship. При этом, глава корпорации Илон Маск считает тест успешным.

На данный момент, специалисты ФАУ выясняют, какие условия были нарушены специалистами. На время дела SpaceX отложила все испытания, передает ТАСС.