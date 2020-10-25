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Взорвавшийся в Азовском море нефтяной танкер отогнали с глаз долой

Кирилл Савушкин
25 октября, 2020 11:11
1 мин
Photo
Flickr

Российский танкер «Генерал Ази Асланов»,взрыв на котором прогремел в субботу, отбуксирован на якорную стоянку.

В МЧС Крыма в воскресенье сообщили следующее: «В 05:20 судно "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Всего по состоянию на 06:00 для ликвидации последствий происшествия привлечено 156 человек, 22 единицы техники».

Уточняется, что поиск пропавших моряков пока не дал результата. Об этом сообщил «Интерфакс».

Напомним, взрыв произошел на нефтяном танкере, когда тот находился в акватории Азовского моря. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.

темы
нефть
танкер
Азовское море
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