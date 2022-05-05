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Взломщики белорусских игральных автоматов за год похитили 7 млн рублей
5 мая, 2022 18:51
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Мошенники, задержанные и осужденные в Магнитогорске, отделались легким испугом.
Преступная группа, сумевшая с ноября 2016 по май 2017 обокрасть легальные игорные клубы в Белоруссии на сумму, превышающую 7,3 млн рублей, предстали перед судом города Магнитогорска. На Урал преступники сбежали, заметая следы.
Как выяснилось в ходе следствия, умельцы приспосабливали к игральным автоматам самодельные устройства, влияющие на результат игры, и присваивали незаконную прибыль.
Все пятеро мошенников чистосердечно признали свою вину и отделались четырьмя годами условно и штрафами по 100 тыс. рублей, - информирует «Lenta.ru».
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