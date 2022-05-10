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Взломанный хакерами Rutube раскрыл ущерб
10 мая, 2022 14:18
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Pixabay
В Rutube раскрыли ущерб от вчерашней хакерской атаки. Ранее сообщалось, что сервис потерял исходный код и не подлежит восстановлению.
В пресс-службе видеохостинга заявили, что в результате атаки поражено более 75% баз, 90% резервных копий. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Хостинг, который является российским аналогом YouTube, «лежит» с 9 мая. В компании отрицают мрачные прогнозы, что сайт сломали навсегда.
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