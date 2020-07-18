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Взлом Twitter мог произойти в результате внутренней диверсии

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 09:14
1 мин
Photo
Flickr

Резонансная атака на Twitter, в ходе которой были взломаны аккаунты многих знаменитостей, могла оказаться внутренней диверсией. Один из хакеров предположительно является сотрудником компании.

За недавним взломом стояла группа хакеров, общавшаяся между собой в мессенджере Discord. Руководил операцией ранее неизвестный пользователь под ником Kirk.

По данным, полученным изданием The New York Times от других хакеров, Kirk утверждал, что у него есть доступ к управлению аккаунтами соцсети. «Бро, я работаю в Twitter, никому не показывай это сообщение, серьезно» — заявил Kirk в одной из переписок.

Своим сообщникам, неизвестный в начале предложил выступить посредниками при продаже аккаунтов в Twitter. Во время резонансного взлома, хакеры, от имени знаменитостей, просили пользователей Twitter перевести биткоины на электронный кошелек. Мошенники утверждали, что средства вернутся обратно в удвоенном размере.

темы
хакеры
Twitter
взлом
1 мин