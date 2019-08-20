Выявленная в Марьино «фабрика троллей» Навального оказалась не единственной

Согласно инсайдерской информации из МВД РФ, в Москве и области действует несколько аналогичных «заведений», сообщает Telegram-канал «Шавки Красовского».

19 августа силовики нагрянули в одну из квартир в подмосковном Марьино. Оттуда были выведены несколько девушек, которых посадили в спецавтобус и увезли, сообщает местное издание «Вестник Подмосковья». По данным от источника в МВД, данная группа занималась написанием провокационных комментариев и призывами граждан к незаконной деятельности на московских митингах. Кроме того, источник добавил: есть все основания полагать, что в Москве и области действует ещё несколько аналогичных «офисов».

«Шавки Красовского» также опубликовали видеозапись с камер наблюдения, установленных в подпольной квартире ботов Навального. На кадрах можно разглядеть перемещение местных сотрудников, их рабочую технику. По всей видимости, блогер не слишком доверяет своим сотрудникам, а это может обернуться уголовной ответственностью.

Ранее о наличии у Навального целой армии ботов сообщил политтехнолог Станислав Белковский. По его мнению, такая «поддержка» нужна блогеру, когда ему нечего сказать своим недоброжелателям. Подтверждение его слов нашла редакция RT, обнаружившая специальное приложение Bosslike для накрутки подписчиков и лайков.

https://t.me/rt_russian/18458

Пользователям, а это в основном студенты и школьники, предлагалось ставить «правильные» лайки за 10 рублей или аналогичную сумму в здешней валюте для буста своего аккаунта.