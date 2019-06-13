Выплаты вкладчикам «Югры» пройдут без Хотина

Алексей Хотин, бывший главный акционер банка «Югра», останется под домашним арестом ещё на три месяца, до 18 сентября 2019 года. Такое решение вынес Басманный суд Москвы 11 июня.

Также суд оставил в силе все наложенные на Хотина ограничения. Ему запрещено покидать пределы своей квартиры в Москве с 10 вечера до 6 утра, нельзя пользоваться интернетом и телефоном – за исключением обращений в экстренные службы, а также для связи с адвокатом.

Судебное заседание, на котором решалась судьба Хотина, внезапно было перенесено с 18 на 11 июня. Прошение о переносе слушаний было подано в тот самый день, когда начались выплаты долгов пострадавшим вкладчикам банка «Югра». Выплату осуществляет АО «Комплексные инвестиции», совладельцем которого является Хотин, о чём он сам заявил в суде. Ранее эту информацию подтверждали его партнёры, уверяя, что «Комплексные инвестиции» скупает долги «Югры», чтобы расплатиться с пострадавшими вкладчиками, и для Хотина это вопрос репутации.

Ранее Алексей Хотин просил суд изменить ему меру пресечения с тем, чтобы иметь возможность заниматься выплатами, но суд согласился с мнением представителей Следственного комитета. Они настаивали на том, что обвиняемые по делу (кроме Хотина, в деле фигурируют также бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев, а также другие лица) могут использовать свои связи, чтобы оказать давление на следствие или скрыться от ответственности за границей.

Алексея Хотина арестовали 19 апреля в связи с возбуждением уголовного дела по факту растраты денежных средств в размере 7,5 млрд рублей. Дело было возбуждено по заявлению «Агентства по страхованию вкладов».

Банк «Югра» был создан в 1990 году в Тюменской области, а в 1992 году получил свое название и открыл первый офис в Москве. В 2012 году основной пакет акций был выкуплен Алексеем Хотиным.

Дела у банка шли неплохо, но в 2016 году чистый убыток банка составил 32 млрд рублей. Банку было рекомендовано ограничить приём вкладов, но это не помогло.

В 2017 году над «Югрой» ввели внешнее управление. Все выплаты кредиторам оказались под запретом. У регулятора возникли сомнения в достоверности отчётов банка, а также появились подозрения, что банк осуществляет вывод активов и совершает подозрительные операции с вкладами. При этом регулятор не обращался в МВД по факту возможных выводов активов из банка «Югра».

Лицензию у банка отозвали 28 июля 2017 года. Перед этим, по информации «Известий», временная администрация выпустила три приказа, целью которых было уменьшение стоимости собственных средств банка. Например, была снижена стоимость объектов недвижимости, находящихся в собственности кредитной организации более, чем в три раза. Кроме того, были расформированы резервы по форвардным контрактам в счёт создания резервов под возможные потери по ссудам. Исполнение данных приказов и образовало провал на сумму более 7 млрд рублей, пишет газета.

Попытки оспорить отзыв лицензии в вышестоящих инстанциях ни к чему не привели, даже несмотря на требование Генеральной прокуратуры отменить приказы временной администрации.

Сам Хотин уверяет, что АО «Комплексные инвестиции» берёт на себя все обязательства по выплате денег вкладчикам банка «Югра». Начало выплат было анонсировано как раз на 3 июня, когда решался вопрос о перенесении даты судебного заседания.

Мы хотели предложить Центральному банку разобраться, я предложил сесть за стол переговоров с ЦБ, а в итоге мы оказались в суде. При всем при этом менеджмент решил снять социальную нагрузку и объявил, что готов выплатить 100% «превышенцам» и выплаты начались с 1 июня

- цитирует агентство ТАСС его слова из зала суда.

Выплаты вкладчикам продолжатся в любом случае. Для этого нужно обратиться в офис АО «Комплексные инвестиции» и заключить договор переуступки требований. Вкладчики жалуются, что процедура слишком сложная и связана со сбором большого количества документов, но того требует законодательство. АО «КС» заверяет, что задолженность перед всеми пострадавшими клиентами банка «Югра» будет погашена полностью, в течение 3,5 лет.