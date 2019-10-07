Выход из тени. Навыки неформальной экономики

В Москве 3-4 октября 2019 года состоялась Международная научно-практическая конференция «Оценка занятости и необходимых навыков в неформальной экономике: подходы и выводы из регионального и местного мониторинга рынка труда».

Международная сетевая группа имеет большой опыт изучения региональных рынков труда в странах Европы, Северной Африки, Ближнего Востока. Организация ежегодно проводит международные научные конференции в различных европейских странах. Сеть объединяет экспертов из 25-ти стран, представляющих государственные, коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся проблемами рынка труда и занятости.

Тематика конференции является актуальной для Российской Федерации с учетом усилий, которые принимаются Правительством РФ, научными, образовательными и общественными организациями по выводу из тени неформальной экономики и повышению эффективности занятости. В настоящее время исследования в области рынка труда в основном сосредоточены на мониторинге формальной занятости, однако, во многих странах теневая экономика играет важную роль.

Существуют сложности в измерении уровня неформальной занятости, поскольку экономическая деятельность, осуществляемая вне норм и институтов, принимает различные формы, от натурального хозяйства до внештатной работы.

«Русская планета» задала свои вопросы участникам пресс-конференции, среди которых присутствовали российские и зарубежные специалисты.

Является ли цифровая экономика частью неформальной экономики? Как развивающиеся возможности цифровой экономики - работать удаленно, дистанционно влияют на развитие экономики в целом? Не отстаем ли мы от общемировых тенденций?

Бобков Вячеслав Николаевич (доктор экономических науки, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН РАН):

- В плане развития цифровизации наша страна не отстает от общемировых тенденций. Для этого есть «мозги» во-первых, которые могут это сделать. Здесь меня может поддержать Криста Ларсен, с которой мы обсуждали развитие тех или иных секторов цифровой экономики Германии и России, что наши ребята помогают развивать цифровую экономику Германии. То есть в технологическом плане мы не отстаем, вопрос в сопровождении и обслуживании этих технологий. Подготовка кадров не менее важна развития самих технологий. Это должно развиваться в параллели

Криста Ларсен – доктор наук, профессор, Координатор Европейской сетевой группы мониторинга регионального и местного рынка труда, Институт экономики, труда и культуры Университета Гете Франкфурта-на-Майне:

- Дискуссии на эту тему еще не велись. Если технологическая сторона понятна и ясна, то есть технологии идут вперед, но люди не успевают за ними. Это является неким вызовом, с которым сталкиваются люди. Есть исследования, о навыках, которыми должны обладать люди. Проблема, связанная с тем, что сейчас вокруг нас много самой разнообразной информации, гораздо большей, чем человек сталкивался до этого. И человек должен обладать новыми, незнакомыми ему ранее навыками, компетенциями по отбору релевантной, нужной ему информации

Мы начинаем двигаться в этом направлении, ведутся исследования, которые должны ответить на вопрос, чему и как должны научиться люди, чтобы пользоваться всем этим (информацией, технологиями). Таким образом, мы говорим, что людям нужно иметь цифровое мышление, чтобы они имели новую ориентацию с точки зрения коммуникаций, с точки зрения выбора, принятия решений.

Люди теперь работают не на рабочих местах, они работают дома и сами выбирают когда им это делать, у них нет строго определенного рабочего времени, Этот вопрос обсуждается профсоюзами в Европе, я думаю, что это также может рассматриваться профсоюзами в России.

Марко Риччери - Генеральный секретать EURISPES, основного итальянского научно-исследовательского института в экономическом, социальном, территориальном развитии:

- Цифровая революция подразумевает совершенно другую организацию процессов производства. Готовы ли компании поменяться, чтобы перейти к производству нового типа, с которым они неизбежно начинают сталкиваться? Профсоюзные лидеры дискутируют по этому поводу, поскольку некоторые профсоюзы подчеркивают негативные аспекты этого вопроса и стоят на защите прав работников, а другие считают, что это более демократичный способ производства

Еще один аспект поднимает такая огромная финансовая организация, как Всемирный Банк, которая работает на будущее. Что надо готовится к новому цифровому способу производства уже со школы, и даже с начальной школы. Почему? Потому что во время этапа обучения человека в школе производство полностью изменяется. И это требует реорганизации системы образования.