Как выбрать матрас?

На рынке представлено большое количество моделей, отличающихся жесткостью, составом, конструкцией, стоимостью, производителем. Правильный выбор сделать сложно. Но, если это получится, изделие обеспечит комфортный и здоровый сон на долгое время. Одним из таких мест является интернет-магазин матрасов MrSleep.ru.

Выбираем жесткость матраса по возрасту, физической активности, другим критериям

Отвечая на вопрос, какой матрас лучше купить, в первую очередь необходимо подбирать изделие по жесткости. По данному параметру выделяют пять категорий. Мягкие, умеренно-мягкие, средние, умеренно-жесткие и жесткие модели одинаково востребованы на рынке. Желательно опробовать изделия самому, полежать на матрасах не менее 3 минут. Вы можете ознакомиться с ассортиментом данного интернет-магазина, перейдя по ссылке mrsleep.ru.

Определить, какой матрас лучше выбрать для конкретного человека можно по следующим критериям:

для детей в возрасте до 3 лет подойдут жесткие модели, более старшим ребятам нужны изделия умеренной жесткости. Средняя жесткость требуется взрослым людям, пожилым покупателям необходимо обращать внимание на ортопедическую продукцию;

выбор матраса, а именно его жесткости, зависит от интенсивности физических нагрузок. Чем больше активность, тем мягче требуется ложе;

аналогичным образом требуется выбирать и приобретать товары по весу владельца. Увеличение массы тела приводит к росту жесткости;

большое значение имеют такие параметры, как любимая поза и состояние позвоночника. Ответить на вопрос, какой матрас выбрать для кровати, поможет квалифицированный сотрудник магазина или опытный доктор.

Подбор матраса требует взвешенного подхода. Хороший совет всегда придется, кстати. При этом лучше всего изучить особенности продукции и после этого принимать взвешенное решение.

Особенности выбора двуспальных и односпальных моделей

Кроме жесткости, следующим критерием при покупке продукции являются размеры спального места. На рынке представлены одно-, полутора- и двуспальные модели. Габариты каждой категории отличаются. Односпальные матрасы начинаются с размеров 80 на 190 см, стандартные двуспальные матрасы 200х200 см имеют большую популярность на рынке матрасов.

Узнать, как правильно выбрать матрас по габаритам кровати можно у любого консультанта. Измеряется внутренний периметр ложа, максимальная погрешность должна быть в пределах 1 см. В таком случае изделие не будет болтаться и хорошо разместится на основании.

Выбор габаритов изделия ведется по длине, ширине и высоте. Для комфортного отдыха высота матраса должна быть больше роста человека на 15 см и более. Комфортные односпальные модели имеют ширину 80 или 90 см, двуспальные от 160 до 200 см. Высота изделия определяется составом наполнителя и жесткостью выбранной продукции.

Самые лучшие матрасы для детей также подбираются по габаритам. Для новорожденных подойдут варианты размером 60х120 см, по мере роста габариты продукции увеличиваются. Подростки спят на полноценных односпальных моделях. Покупать изделие лучше всего после тщательного сравнения продукции разных производителей, а также воспользовавшись советами профессионалов.

Пружинные и беспружинные модели – какую выбрать?

Ответ на вопрос, как выбрать ортопедический матрас, не будет полным без сравнения пружинных и беспружинных видов продукции. Популярными и востребованными на рынке являются недорогие модели с зависимым пружинным блоком. В таких изделиях пружины сцеплены между собой. Изделия подходят для использования на даче, в съемной квартире. Многие люди покупают такую продукцию для себя, если хотят сэкономить.

В изделиях с независимым пружинным блоком каждый элемент помещен в отдельный чехол, работает вне зависимости от соседних модулей. Если сравнивать, какой ортопедический матрас лучше, практически всегда выигрывает именно такой товар. В любой рейтинге позиции в ТОП занимают пружинные матрасы с независимым блоком.

При наличии финансовых возможностей, вопрос, как выбрать хороший матрас, решается в пользу беспружинных моделей. Такие изделия, выпущенные ведущими мировыми брендами, имеют высокое качество и могут использоваться на протяжении 10-15 лет. В качестве материала для производства применяют натуральный латекс, инновационные составы с эффектом памяти. Пользуются спросом матрасы-трансформеры с возможностью перестановки слоев, модели с чередующимися мягкими и жесткими плитами.

Выбор наполнителя

Узнать, как выбрать матрас для кровати по типу наполнителя можно после сравнения доступных моделей. Продукция в каталогах интернет-магазинов и специализированных центров представлена в большом ассортименте. Среди искусственных наполнителей выделяют:

плотный и упругий пенополиуретан, не впитывающий влагу, отличающийся гипоаллергенными характеристиками;

искусственный латекс практически не отличается от натурального материала, быстро восстанавливает форму и выдерживает значительные нагрузки;

меморикс обладает эффектом памяти, полностью повторяет форму тела и обеспечивает комфортный, здоровый сон;

разновидность пенополиуретана, материал Eco Foam гарантирует отличную поддержку позвоночника для людей любого возраста;

холлофайбер и струттофайбер считаются ортопедическими составами, отличаются прочностью, долговечностью и отличными характеристиками;

бикокос стоит дешевле кокосовой койры, хорошо пропускает воздух и выдерживает вес тяжелого человека.

Лучшие ортопедические матрасы производятся с использованием натуральных наполнителей. Отличные анатомические свойства, способность не скапливать пыль, качественная поддержка позвоночника являются основными достоинствами материала, выполненного из сока каучуковых деревьев. Кокосовый наполнитель отлично вентилируется, обладает отличными ортопедическими характеристиками, может использоваться в производстве детских моделей.

Дорогой натуральный материал сизаль применяется в изготовлении продукции премиум-класса. Такие изделия не впитывают влагу и запахи, обладают высоким ортопедическими параметрами. Также для производства дорогостоящей продукции применяют конский волос. Прочность, эластичность, длительный срок эксплуатации выделяют подобный товар.

Основные рекомендации

Для того, чтобы купить хороший матрас и не ошибиться с выбором, желательно ответственно подойти к покупке. Кроме подбора изделия по параметрам, приведенным выше, необходимо учитывать следующие критерии:

необходимо покупать продукцию только в магазинах с хорошей репутацией, матрасы должны иметь обозначение производителя;

обязательно проверяется наличие товарного чека и гарантии производителя, если данных документов нет, следует отказаться от покупки;

желательно покупать изделия с чехлом, его наличие продлит срок эксплуатации матраса, обеспечит защиту от влаги, сырости, грязи;

лучше всего ознакомиться с отзывами людей, уже купивших подобную продукцию.

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