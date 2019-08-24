На выборах в МГД Тимонов обвинил коммунистку Андрееву в спойлерстве

Кандидат в депутаты Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов обвинил свою соперницу по 45-ому избирательному округу Александру Андрееву в «спойлерстве» и работе на мэрию столицы. По его словам, роль Андреевой на выборах заключается в оттягивании голосов.

«Прекратите методично срывать мою агитацию (в том числе лично). Быть тихим спойлером – одно. Активно пособничать мэрии в отъеме части голосов у кандидата, выдвинутого и поддерживаемого местным активом – другое», – написал Тимонов Андреевой в Facebook.

В свою очередь Андреева напомнила избирателям в соцсети, что Тимонов – «банкир с доходом почти 2 500 000 рублей в год», тогда как она зарабатывает, по ее же утверждению, не более 257 000 рублей. Также Андреева обвинила конкурента в сотрудничестве с «Командой Гудкова» и в лоббировании интересов банков и столичных застройщиков.

«Может быть, потому, что причина его реакции на мое выдвижение – не только и не столько уязвленное самолюбие? И что поддержка его Дмитрием Гудковым, другом застройщиков, уничтоживших старинные здания в Большом Козихинском 13 и 15 – не случайна? Банки и застройщики – у них общие финансовые интересы. Ничего личного, только бизнес. А наша старая Москва? Наш древний, уютный, зеленый город? Он им не нужен», – возмутилась Александра Андреева.

Напомним, Андреева и Тимонов являются участниками предвыборной гонки в Мосгордуму. Они оба баллотируются по 16-му избирательному округу, в который входят столичные районы Богородское, Преображенское и часть Соколиной Горы. Дмитрий Гудков также претендовал на место депутата столичного парламента, но не смог выполнить условия законодательства для участия в выборах, которые пройдут 8 сентября.