О выборах 2019 и 2021 в России
О выборах 2019 и 2021 в России

«Партия Роста» проводит Федеральный политический совет

Российская политическая «Партия Роста» проводит в Москве Федеральный политический совет, который затрагивает тему выборов в России в 2019 и 2021 году.

Среди спикеров Б.Ю. Титов, В.Ф. Звагельский, В.У. Тургумбаев, Ю.Д. Анциферов, С.А. Демин,   А.А. Хуруджи, Я.М. Миркин и другие.

«Партия Роста» образована 26 марта 2016 года. Председатель партии Борис Титов был избран решением партийного съезда от 29 февраля 2016 года.

На сегодняшний день в партии состоят 4 230 человек. Отделения партии открыты и работают в 82 регионах страны.

Партию Роста в органах власти представляют 71 человек, из них 5 депутатов в законодательных собраниях субъектов РФ, 64 депутата в представительных органах власти и 2 главы муниципальных образований.

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