Вторым участником «Умного голосования» Навального стал судимый за растрату

Оппозиционеры начали определяться с кандидатурами для проекта Навального «Умное голосование». Вслед за директором ФБК Иваном Ждановым, предложившим голосовать за Дарью Беседину в 8 округе, своего кандидата озвучил и Илья Яшин, также недопущенный к выборам в Мосгордуму.

22 августа он предложил поддержать технологией «УГ» в 45 округе кандидата от КПРФ Владислава Колмагорова, но 23 августа Колмагоров сообщил, что снял свою кандидатуру.

Илья Яшин объяснил снятие коммуниста боязнью власти его (Яшина) доминирующей позиции в округе, однако в сети появилась информация, что в 2001 году Владислав Колмагоров был осуждён на 3 года условно по статье 160 УК РФ. (Присвоение или растрата, совершённые неоднократно; лицом с использованием служебного положения. Отнесено к тяжким преступлениям.)

Колмагоров не сообщил о своей судимости в избирательную комиссию, что было бы абсолютно законным поводом снятия его с выборов, если бы не самоотвод. Сам он объяснил свое снятие тем, что думал, что судимости у него уже нет, и поэтому не стал о ней сообщать.