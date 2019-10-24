«Вторую пили близ прилавка в закуточке»

Вытрезвители, которые были актуальны и популярны в Советском Союзе, собираются возродить. Этот вопрос уже неоднократно поднимался в последнее время, но всякий раз откладывался. Однако, сейчас власти настроены решительно. И, вероятно, ренессанс заведений, в которых опьяневших граждан приводят в чувство, не за горами. Во всяком случае, соответствующий законопроект уже получил одобрение в Государственной думе РФ.

Удивление и недоумение

Вытрезвители, которые работали в России более ста лет, были отменены 1 января 2010 года президентом РФ Дмитрием Медведевым. Он объявил недействительным приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года «Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители».

Остается лишь недоумевать – почему это произошло? Неужели пьяниц стало меньше? Или захмелевшие граждане перестали дебоширить, сквернословить и засыпать на улицах, на скверах и в других общественных местах?

Нет, конечно. Просто федеральные власти, которые давно живут в каких-то далеких параллельных мирах, наверное, решили, что вытрезвители портят имидж страны. И это наследие давно рухнувшего советского строя никому не нужно. В общем, в 2011 году закрылся последний вытрезвитель в России.

После этого пьяных, которых, конечно, не стало меньше, стали привозить в обычные больницы. Как правило – в терапевтические отделения. У врачей и так дел по горло, а тут - новые и часто буйные «больные». Их надо было не только отрезвлять, но и усмирять. Иногда это было опасно для жизни…

Лекарство: рассол из огурцов

Первый в России вытрезвитель открылся 115 лет назад: 7 ноября 1904 года в Туле на Рубцовской улице, по инициативе городского Попечительства о народной трезвости. Назвался он почти ласково - «Приют для опьяневших» и существовал за счет городской казны. Его цели и задачи известный тульский врач и общественный деятель Федор Архангельский сформулировал так: «Дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи».

Между прочим, сам врач на себе ощутил этот тяжелый порок. Об этом свидетельствовал тульский губернатор Михаил Осоргин: «Доктор Архангельский – прекрасный человек и по нравственным качествам бескорыстный, гуманный друг человечества, увы, страдал запоем».

В тульском приюте работали всего два человека. Одним из них был кучер, который разъезжал по городу на повозке и подбирал пьяных. Другие захмелевшие горожане приходили за помощью сами. Или - с помощью родственников и полицейских.

Небольшое отступление. В Белокаменной, когда еще ни о каких вытрезвителях и не слыхали, хмельных граждан доставляли домой, представьте себе, стражи порядка. В «Инструкции городовым московской полиции», изданной в 1883 году, говорилось, что «городовому дозволяется брать бесплатно извозчика еще и для того, чтобы отвезти пьянаго, внезапно заболевшего на улице, впавшего в бесчувственное состояние и скоропостижно умершего…»

Вторую должность в тульском приюте занимал фельдшер, приводивший клиентов в чувство. Делалось это просто: медик давал пьяным рассол из огурцов, вводил водный раствор нашатырного спирта, делал подкожные вспрыскивания стрихнина и мышьяка. Между прочим, во времена «проклятого царизма» услуги в приюте были бесплатными.

Первого пациента – рабочего из Заречья – в заведении приняли спустя два дня после открытия. До конца 1904 года в «Приюте для опьяневших» побывали 95 горожан – мужчин и женщин. Возраст клиентов был разным – от 16 до 85 лет. Но об этом прегрешении им на службу не сообщали. Такую форму воспитания придумали уже при советской власти.

Вскоре подобные заведения стали появляться и в других российских городах. Говорят, к этому приложил руку небезызвестный Григорий Распутин, который вроде бы корил царя - надо исцелять народ от пьянства. И Николай II вроде бы проникся…

«Телега» на работу

История тульского вытрезвителя и его «собратьев» закончилась в 1917 году. Но новая советская власть не спешила с открытием подобных заведений. С пьянством боролись, его обличали, проводили антиалкогольные кампании, но вытрезвителей не было. И только в 1931 году ситуация изменилась.

Первый – не просто вытрезвитель, а медвытрезвитель - в СССР открылся в Ленинграде – ныне Санкт-Петербурге на улице Марата. Он находился в ведении наркомата здравоохранения. Так было до 1940 года, когда по приказу наркома внутренних дел Лаврентия Берии медвытрезвители были подчинены НКВД, а позже - министерству внутренних дел.

По городу на Неве разъезжала машина с надписью «Спецмедслужба» и подбирала пьяных. В вытрезвителе их отправляли под холодный душ, потом укладывали в постель. Утром фельдшер осматривал клиентов, они платили за услуги и разбредались по домам. Впрочем, некоторые тут же шли в магазин и отмечали «освобождение». Бывало, что через несколько часов они снова оказывались в том же доме на улице Марата…

Посещение вытрезвителя могло дорого обойтись клиентам. Но не в смысле денег – плата за услуги была невысокой. Из заведения им на работу приходила грозная бумага - в просторечье «телега», в которой сообщалось, что гражданин такой-то был задержан в нетрезвом виде. Письмо венчало грозное пожелание: «Просим принять меры…»

И меры принимались – пьющих ругали на собраниях, они получали выговоры, их лишали премий. Могли даже снять с очереди на квартиру. Но обычно просто отодвигали. Это было страшнее всего – семья долгие годы ждала вожделенного отдельного жилища и уже готовилась к новоселью. А тут папаша преподносил такой «сюрприз»…

Известно, что популярный певец Александр Розенбаум, прежде чем выйти на эстраду, работал врачом «скорой помощи». И вроде бы некоторое время трудился фельдшером в одном из ленинградских вытрезвителей. Может быть, даже в том, что был на улице Марата. Однако никаких фактов это подтверждающих, автор этих строк не нашел. Зато вспомнил песню Розенбаума «Один день врача «Скорой помощи»: Там есть такие слова: «Двадцать вызовов за сутки / Сделал доктор очень чуткий: / Трех отправил в вытрезвитель, / Патрулю сдал двух солдат, / Двум потрогал лоб горячий, / Замгорздрава свез на дачу…»

На Плющихе, рядом с тополями

30 мая 1985 года вышел тот самый приказ, который спустя много лет отменил президент Медведев. Согласно этому документу, в вытрезвители доставлялись лица, находившиеся в общественных местах в средней или тяжелой степени опьянения, «оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность». Те, самые, что «вторую пили близ прилавка в закуточке»...

В Москве было 18 вытрезвителей. Одним из первых, если не первым в столице появилось заведение в Серебряном переулке в районе Арбата. В тридцатых годах там построили баню для метростроевцев. Потом ее «преобразовали» в вытрезвитель. Впрочем, он давным-давно закрылся и помнят о нем лишь старожилы

Неподалеку от Арбата, на Плющихе был еще одно подобное заведение. Может быть, даже недалеко от дома, куда приехала героиня Татьяны Дорониной в известном фильме «Три тополя на Плющихе».

Был в Москве и женский вытрезвитель - на Каланчевской улице. Среди его клиенток оказывались не только простые москвички, но и известные актрисы, жены министров и партийных деятелей. Они с рыданиями звонили своим благоверным, и те приезжали на их истерический зов. Те, стыдливо потупившись, грузили своих любимых в автомобили и спешили скрыться. Впрочем, спустя несколько дней мужьям и любовникам приходилось снова ехать по знакомому маршруту.

Поутру они просыпались

Вытрезвитель издавна был благодатной темой для писателей-сатириков, фельетонистов и кинематографистов. Они обличали, журили пьяниц, но как-то сочувственно, чуть ли не по-дружески – мол, с кем не бывает…

Многие известные актеры чуть не всю жизнь играли пьяниц – например, Евгений Леонов, Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев. Со знанием дела изображал алкоголиков Георгий Вицин, хотя на самом деле он был трезвенником.

В фильме «Осенний марафон» герой Леонова – Василий Игнатьевич Харитонов – вместе с датским профессором Хансеном попадает в вытрезвитель. Оттуда иностранец выходит полный впечатлений: «Как называется дом, где я спал? Трезвователь?» Поскольку Хансен филолог, он не может остаться равнодушным к местному фольклору. Он живо восклицает: «Я узнал много новых слов… Я алкач?»

Между прочим, заведения, где пьяных приводят в чувство, есть и на родине профессора Хансена в Дании. Одни, придя в себя, уходят домой, другие, если желают, проходят курс реабилитации. Кто может платить, делает это, ну, а если у человека нет денег, он «отдыхает» бесплатно. Аналоги вытрезвителей существуют и в Англии. Они находятся на балансе министерства здравоохранения и работают только в праздничные дни, когда пьют больше, чем в будни. «Камеры протрезвления» есть во Франции и находятся они в каждом полицейском участке. Услуги там минимальные, зато тоже бесплатные

В Беларуси власти вытрезвители закрыли в начале 2003 года. Но очень скоро поняли свою ошибку, ибо граждане республики меньше пить не стали. И в конце того же 2003 года вытрезвители снова гостеприимно открыли двери для своих старых и новых клиентов.

Вернемся в Россию. Едва ли не самым известным отечественным произведением, посвященным вытрезвителю, была пьеса Василия Шукшина «А поутру они проснулись…» Ее действие начинается во тьме. Кто-то кричит, стонет. Потом вспыхивает свет: «И видно стало, что это - вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга – век не виделись. Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина…»

В гостях у Федора Николаевича

Запомнился сюжет одного из выпусков сатирического киножурнала «Фитиль» за 1982 год под названием «Ночные гости». В вытрезвитель приводят командированного, который, как и положено пьяному, шатается, горланит песни. Однако начальник заведения, пожилой капитан милиции, моментально ставит диагноз: «Трезвый». Он привык, что к нему приходят командировочные, которые не смогли добыть номер в гостинице. Они идут прямиком на ночлег в… вытрезвитель.

Но поскольку трезвому туда путь заказан, милиционер предлагает «новоселу» рюмочку. После того, как он ее опорожняет, лицо стража порядка просветляется. Он командует: «Терентьев, оформите товарища на ночь».

Командированный с опаской входит в палату, ожидая увидеть там горьких пьяниц. Однако жильцы вытрезвителя трезвы как стеклышко. Более того, это милые и интеллигентные люди: один пишет квартальный отчет, другой читает журнал «Вопросы философии». Третий с улыбкой просвещает новичка: «А мы уже в гостиницу и не пытаемся, сразу к Федору Николаевичу».

Когда приводят очередного «пьяницу», капитан милиции вывешивает табличку: «Мест нет». Как в обычной советской гостинице…

Трезвое послесловие

Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Может, пройдет немного времени и опять откроются двери знакомых до слез вытрезвителей. И снова станут актуальными слова из песни Владимира Высоцкого «Милицейский протокол»: «Приятно все же, что нас тут уважают. / Гляди - подвозят, гляди - сажают. / Разбудит утром не петух, прокукарекав, / Сержант поднимет как человеков…»



Но, конечно, вряд ли стоит испытать такое «гостеприимство». Хотя, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. От вытрезвителя – тоже. Интересно, будут ли его клиентам посылать «телегу» на работу?