Новости – Люди
Люди
Вторую больницу в Санкт-Петербурге перепрофилируют в инфекционный госпиталь
8 октября, 2021 16:28
1 мин
1 мин
Город+
Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец анонсировал перевод одной из крупнейших больниц города на работу с пациентами с COVID-19. Речь идёт о городской многопрофильной больнице №2 в Озерках.
Стационар на 1,2 тысячи коек уже работал с инфекционными больными. В марте 2020 года здесь временно размещали пациентов с ОРВИ и пневмониями.
В резерве остаются корпуса «Ленэкспо» и Мариинская больница, добавил он.
В «Ленэкспо» принимают больных коронавирусом пятый и седьмой павильоны. С выходных к работе с «ковидниками» подключится 33-я больница в Колпино.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости