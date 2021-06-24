Вторично вышедшая замуж экс-жена Владимира Путина занялась сдачей смартфонов в аренду
Стала известна еще одна сфера деятельности Людмилы Очеретной - бывшей жены президента России Владимира Путина. Экс-супруга первого лица России занялась сдачей смартфонов в аренду.
Как выяснилось из базы данных «Контур.Фокус», принадлежащая Очеретной компания «Меридиан» (занимается управлением недвижимостью) владеет 10,8% долей в ООО «Запросто». Фирма сдает в аренду смартфоны, планшеты, умные часы с возможностью выкупа устройства, пишут «Открытые медиа».
На гаджетах компании установлены устройства, которые в определенных случаях блокируют технику удаленно.
Сервис рассчитан на тех, кому отказали в кредите для покупки устройства.
Людмила Очеретная 30 лет была замужем за Путиным. В 2013 году пара объявила о разводе. После этого экс-супруга президента вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного, он на 20 лет ее младше.