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Вторая попытка засудить Моргенштерна за пропаганду наркотиков провалилась
12 июля, 2021 17:01
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Очередное предприятие по обвинению рэпера Моргенштерна в пропаганде наркотиков не увенчалось успехом. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Об успехе защиты рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. По его словам, новое дело было рассмотрено в соответствии с законом, передает издание «Известие».
Напомним, ранее исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей, после обнаруженных в его текстах описаний способов изготовления употребления наркотиков.
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