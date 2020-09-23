На всё ради денег: большинство россиян готовы пройти полиграф ради трудоустройства

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63% жителей России при устройстве на работу выразили готовность пройти проверку на полиграфе, следует из опроса сервиса Superjob.

Против этого высказались 22% респондентов. Они считают, что нет смысла «устраиваться на работу в компанию, где тебе изначально не доверяют». При этом подвергнуться испытанию на детекторе лжи готовы 71% молодых людей до 24 лет и 59% россиян старше 35 лет.

В настоящее время среди российских компаний полиграф используют лишь в 1% фирм, еще 7% тестируют только специалистов, занимающих определенные позиции, сообщает ТАСС.

Напомним, в России составлен список самых нелюбимых вопросов граждан, которые им задавали на собеседовании потенциальные работодатели. 56% россиян сказали, что некоторые вопросы работодателей им откровенно не нравятся. 12% сообщили, что вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы нервирует. Проявление интереса к личной жизни и карьерному будущему возмущает по 5% опрошенных.