Всё для людей: незаметный лежачий полицейский разбивал машины автомобилистам Москвы

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В районе Чертаново в Москве зебру переделали в лежачего полицейского.

После этого многие владельцы машин повредили свои транспортные средства. Ночью, несмотря на освещение, водители не замечали его, поэтому на полной скорости проезжали и портили авто. Спустя какое-то время дорожники убрали объект.

По словам экспертов, особенно нужно опасаться бетонных конструкций, которые обычно сделаны не по ГОСТу. Как правило, перед ними не установлены предупреждающие знаки, а значит водитель вообще может их не заметить. На разрушении подвески машины будет сказываться любой лежачий полицейский, если нет предупреждающего знака, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, чтобы не стать жертвой мошенников, покупателю подержанного автомобиля необходимо тщательно проверить информацию о транспортном средстве в базах данных ГИБДД. При этом необходимо отдать предпочтение в покупке у знакомого человека, либо по рекомендации надежных людей.