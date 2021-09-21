Новости – Люди
Люди
Вся неделя в Москве будет дождливой
21 сентября, 2021 00:10
1 мин
1 мин
Дожди в столице снова будут сильными в ночь на вторник. Днём прогнозируется небольшие дождики, которые продолжатся до конца недели. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она уточнила, что сейчас идёт по югу на восток. Затем с запада пойдет циклоническая система.
«Это вполне соответствует характеру осени. Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит и атмосфера избавляется от этой воды», – подытожила Макарова.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости