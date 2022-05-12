Вступающая в НАТО Финляндия готовится к комфортной подземной жизни
В Финляндии журналистам показали новые бомбоубежища, которые способны выдержать ядерный удар. Внутри помещается тренажерный зал, детская площадка, кафе и даже футбольное поле. Видео показал канал CNBC.
Согласно сюжету, бомбоубежище сможет защитить жителей от любых атак, в том числе ядерным оружием. Проектировщики планировали бункер так, чтобы были учтены все «эффекты от применения оружия, непроницаемость для газа, радиации и токсичных веществ».
В Хельсинки подобное укрытие не единственное. По оценке специалистов, несколько таких убежищ может вместить всех жителей города, передает «360».
Напомним, на фоне военной кампании России в Украине, Финляндия всерьёз задумалась над вступлением в НАТО. Судя по отзывам представителей властей, вопрос практически решён и поддерживается большинством жителей. Кроме того, днём ранее Финляндия уже подписала договор о взаимных гарантиях безопасности с Великобританией.