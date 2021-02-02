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Общество
Вспыхнувший в доме огонь лишил жизни двух человек под Воронежем
2 февраля, 2021 05:25
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Фото: ГСЧС
В селе Пыховка Воронежской области в частном доме произошел пожар.
В огне погибли люди. При разборе завалов обнаружены тела двух человек. Возгорание ликвидировано на площади 42 квадратных метра.
В настоящее время выясняются обстоятельства пожара и личности погибших, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в январе четверо погибли при пожаре в жилом доме в Твери.
Очаг возгорания был расположен внутри помещения.
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