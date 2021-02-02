Вспыхнувший в доме огонь лишил жизни двух человек под Воронежем

Общество

В селе Пыховка Воронежской области в частном доме произошел пожар.

В огне погибли люди. При разборе завалов обнаружены тела двух человек. Возгорание ликвидировано на площади 42 квадратных метра.

В настоящее время выясняются обстоятельства пожара и личности погибших, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в январе четверо погибли при пожаре в жилом доме в Твери.

Очаг возгорания был расположен внутри помещения.