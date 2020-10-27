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Госдума может принять в первом чтении законопроект о расширении полномочий полицейских. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции настойчиво рекомендует это сделать, несмотря на то, что поправки вызывают массу вопросов.

Например, предлагается наделить сотрудников правоохранительных органов правом вскрывать автомобили, оцеплять большие территории и жилые помещения, а также проникать в них для задержания подозреваемых преступников. Помимо этого, хотят расширить список обстоятельств, при которых полицейские могут стрелять, а также разрешить им представляться после того, как удастся поймать подозреваемого.

На прошлой неделе правозащитники, представители адвокатского сообщества, уполномоченный по правам человека в стране, депутаты и сенаторы обсудили концепцию законопроекта. Эксперты хотят прописать ко второму чтению некоторые моменты детально, чтобы конституционные права граждан не нарушались, сообщает ТАСС.