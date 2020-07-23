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Вскрытие выявило необычные изменения в телах умерших от COVID-19

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 14:04
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фото: Pixabay

Американские патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусом, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как это предполагалось ранее.

Об обнаруженных неожиданных изменениях в телах умерших от коронавируса COVID-19 рассказал EurerAlert профессор Ричард Вандер Хайде.

По его словам, специалисты пришли к выводу, что COVID-19 вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Вирусная инфекция была обнаружена в клетках мелких кровеносных сосудов, пишет «Лента.Ру».

Ранее врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер поделился мнением об изменениях в легких человека при поражении новым типом коронавируса.

темы
общество
ученые
коронавирус
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