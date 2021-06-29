Вскрытие показало причину смерти основателя МсAfee Джона Макафи
Причиной смерти американского и британского программиста и предпринимателя, основателя компании МсAfee Джона Макафи стало самоубийство.
Таковы предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы. В кармане брюк Макафи обнаружили предсмертную записку. Предпринимателя нашли мертвым сотрудники тюрьмы. По словам сокамерников, пока Макафи был жив, то не проявлял никаких склонностей к суициду.
Вдова программиста обвинила в смерти мужа власти США. Дженис Макафи намерена провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств его гибели, сообщает телеканал «360».
О смерти Макафи стало известно 23 июня. Он отбывал наказание в тюрьме в Барселоне. Предприниматель был найден мертвым вскоре после того, как испанский суд одобрил его выдачу в США.