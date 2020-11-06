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Высшая школа экономики (ВШЭ) выступила с предложением повысить налоги для богатых россиян. Речь идет о неинвестируемых личных доходах состоятельных граждан страны и неинвестируемых средствах корпораций.

Экономисты считают, что необходимо установить налог на уровне 20-24%, если доходы составляют более 12 и 24 миллионов рублей в год, а налог на прибыль повысить до 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета. Об этом говорится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Кроме того, эксперты уверены, что подобное нововведение не напугает налогоплательщиков и не приведет к эмиграции богатых, так как достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода средств за рубеж, передает РБК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поднимет налоги для нефтяных и табачных «королей».