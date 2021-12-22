Новости – Люди
Люди
Всемирная организация здравоохранения заявила о «больших надеждах» на 2022 год
22 декабря, 2021 20:15
1 мин
1 мин
Youtube / World Health Organization (WHO)
В 2022 году коронавирус станет уже достаточно изучен и человечеству удастся остановить пандемию. Такую надежду выразил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
По его словам, к 2022 году человечество собрало достаточно данных о вирусе и разработало средства для борьбы с ним.
«И поэтому есть надежда, — заявил глава ВОЗ. — Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году«.
Гебрейесус отметил, что сейчас самое главное – это использовать уже созданные средства для борьбы с инфекцией, в частности вакцин, и решить проблемы неравного доступа к ним во мире, передаёт РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости