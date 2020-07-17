Общество
Всемирная организация здравоохранения оценила угрозу вспышки Эболы в Конго
17 июля, 2020 07:56
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фото: Flickr
Очередная вспышка лихорадки Эбола на западе Демократической Республики Конго вызвала серьезную обеспокоенность у специалистов Всемирной организации здравоохранения ВОЗ.
Особое опасение вызывает то, что в странах Африки нет денег на борьбу с распространением заболевания. Более 70 экспертов были направлены ВОЗ в связи с один одиннадцатой по счёту вспышкой лихорадки Эбола в ДР Конго.
Также ситуация усугубляется тем, что противостоять распространению лихорадки приходится в условиях пандемии коронавируса.
Сейчас в ДР Конго зарегистрировано 56 случаев заражения лихорадкой, пишет «РИА Новости».
Вспышка инфицирования обнаружена в Экваториальной провинции на западе страны. ВОЗ заявила, что были вакцинированы более 2500 человек.
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