Всем россиянам необходимо срочно «бежать» из туристической страны

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С 3 мая в Непале полностью остановлено внутреннее авиасообщение, а с 6 мая остановится и международное. В связи с этим россиянам нужно «как можно скорее» уехать с территории этого государства. Об этом со ссылкой на постановление правительства страны заявил посол России в Непале Алексей Новиков.

«Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой», - рассказал посол.

Он также отметил, что в непальских медицинских учреждениях наблюдается нехватка свободных мест и недостаток оборудования и лекарств.

Исходя из сложившейся ситуации, российское посольство РФ призывает всех россиян уехать из Непала до закрытия авиасообщения.

»Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой как можно скорее покинуть пределы этой страны на фоне резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией«, - приводит словам Новикова «ТАСС».

Всем гражданам РФ, которые не могут покинуть территорию Непала, предлагается обратиться в посольство по следующим номерам телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.