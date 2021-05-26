Всем российским военнослужащим прибавят зарплату

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Всем российским военнослужащим повысят оклады по должностям и званиям. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 октября российским военным повысят оклады, речь идет о призывниках и контрактниках. Также это относится к проходящим службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и другим.

Размеры окладов повысятся по должностям и званиям, пишет «РИА Новости».