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Всем российским военнослужащим прибавят зарплату
26 мая, 2021 12:38
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Всем российским военнослужащим повысят оклады по должностям и званиям. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 октября российским военным повысят оклады, речь идет о призывниках и контрактниках. Также это относится к проходящим службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и другим.
Размеры окладов повысятся по должностям и званиям, пишет «РИА Новости».
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