Всех за решетку: Мосгорсуд огласил приговоры пятерке полицейских из дела Ивана Голунова

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Мосгорсуд вынес приговор полицейским по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Оперативники получили до 12 лет колонии.

Приговор вынесен пяти фигурантам дела. Судья Сергей Груздев назначил экс-начальнику отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорю Ляховцу 12 лет. Он также лишен права занимать государственные должности в течение трех лет. Ляховец лишен звания подполковника.

Оперуполномоченным Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову назначили по 8 лет. Денис Коновалов получил меньше всех - 5 лет. Судья учел, что он единственный признался в подбрасывании наркотиков.

Всех фигурантов дела обязали заплатить в пользу Голунова по 1 млн рублей в счет морального вреда, пишет РБК.

Напомним, Голунова задержали 6 июня 2019 года с наркотиками и обвинили в сбыте запрещенных веществ. Спустя несколько дней его освободили, ложные обвинения были сняты.