Все соцобъекты России будут «звездно» оценивать по доступности для инвалидов
В России хотят рейтинговать социальные объекты по доступности для инвалидов. С таким предложением выступила Общественная палата.
Она направила свои предложения в правительство. Такое же поручение дал ранее президент страны Владимир Путин.
Согласно инициативе общественников, все пользователи, а также эксперты смогут в специальном приложении ставить «звезды» любым местам для посещения по доступности для людей с ограниченными возможностями, пишут «Известия».
Приложение будет интегрировано к порталу Госуслуг. Однако пока неизвестно, откуда возьмутся деньги на дополнительную работу по оценке.
Ранее стало известно, что люди с инвалидностью впервые в истории смогут поучаствовать в специальной программе по полёту в космос. Такую инициативу анонсировало Европейское космическое агентство (ЕКА).