«Все произошло как-то быстро»: скончалась мать журналиста Сергея Доренко

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Сегодня, на 85-м году жизни умерла мать журналиста Сергея Доренко. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста Юлия.

«Сегодня, 1 мая, в реанимации умерла мама Сергея - Татьяна Ивановна Доренко. 23 апреля ей исполнилось 84 года. Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем. <...> Оставалась надежда на стабилизацию, но этого не произошло. Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне», - написала она.

Мама известного журналиста будет похоронена на Троице-Лыковском кладбище, рядом с прахом ее мужа.

Напомним, Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года. Он ехал на мотоцикле в центре Москвы и ему стало плохо. Потеряв сознание, он упал с мотоцикла и пролетел несколько метров до отбойника встречной полосы. Журналист был доставлен в больницу, где скончался на 60-м году жизни, передает РЕН ТВ.