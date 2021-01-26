Общество

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил новый метод международного партнерства. По его мнению, всем просто необходимо начать медитировать – это поможет справиться с навалившимися проблемами.

Он отметил, что во всем мире наблюдается некая разобщенность и политическая ангажированность. Из-за этого не удается прийти к совместному устойчивому сосуществованию. Дмитриев считает, что решить эту проблему можно с помощью медитации.

«Я думаю, если мы все будем медитировать, если мы все немного успокоимся – это поможет нам преодолеть препятствия на пути к глобальной устойчивости», – цитирует главу РФПИ РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не успокаиваться из-за снижения заболеваемости коронавирусом в стране.