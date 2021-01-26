Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

«Все немного успокоимся»: глава РФПИ призвал медитировать для решения проблем

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 12:05
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 12:05
1 мин
sunhome.ru
sunhome.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил новый метод международного партнерства. По его мнению, всем просто необходимо начать медитировать – это поможет справиться с навалившимися проблемами.

Он отметил, что во всем мире наблюдается некая разобщенность и политическая ангажированность. Из-за этого не удается прийти к совместному устойчивому сосуществованию. Дмитриев считает, что решить эту проблему можно с помощью медитации.

«Я думаю, если мы все будем медитировать, если мы все немного успокоимся – это поможет нам преодолеть препятствия на пути к глобальной устойчивости», – цитирует главу РФПИ РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не успокаиваться из-за снижения заболеваемости коронавирусом в стране.

Поделиться
ТЕГИ
Сотрудничество
РФПИ
медитация
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!