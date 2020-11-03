Все матчи Евро-2020 предложено провести только в России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения летом 2021 года чемпионата Европы только в России, а не в 12 странах.

Такая инициатива может быть реализована из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Европе. В УЕФА говорят, что в условиях эпидемии не получится провести футбольный турнир с регулярным пересечением границ 12 стран. Поэтому спортивное мероприятие могут полностью перенести в Россию.

Ранее Россия уже предлагала провести Евро на стадионах ЧМ-2018 с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако турнир перенесли на следующее лето из-за вспышки коронавируса, сообщает РБК.

Как предполагалось, к чемпионату Европы по футболу в России депутаты Госдумы подготовят законопроект, который будет регулировать все гарантии, данные Россией FIFА, включая строительство и безопасность.

Ожидалось, что документ составят по аналогии с прошедшим чемпионатом мира по футболу-2018.