Врачи заговорили о проникновении коронавируса в дом через вентиляционную шахту

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Существует неочевидный способ проникновения коронавируса в дом — через вентиляционную шахту в многоквартирном доме, сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, COVID-19 может попасть в вентиляцию от зараженных соседей. Избежать этого поможет своевременная замена фильтров вытяжки. «Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще», — сказала эксперт.

Также, пор словам Алексеевой, существует вероятность принести коронавирус в дом на обуви или одежде, если, например, кто-то покашляет на них в магазине. Чтобы исключить такой сценарий, можно приобрести антисептик в формате аэрозоля, использование которых утверждено Роспотребнадзором.

Врач советует мыть обувь в мыльной воде, поскольку мыло также является хорошим антисептическим средством. Также обработке необходимо подвергать упаковки с продуктами, сообщает «Вечерняя Москва».

Как сообщалось, российские ученые разработали проект модуля для обеззараживания питьевой воды и сточных вод от патогенной микрофлоры.

Прибор воздействует на жидкость высокоинтенсивным импульсным излучением сплошного спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного. Обработка воды осуществляется короткими световыми импульсами очень высокой интенсивности. Это позволяет уничтожить самые разные виды патогенной микрофлоры, включая коронавирус.