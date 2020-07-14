Врачи Самарской области приняли за алкоголичку жертву домашнего насилия

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Фото: pixabay.com

Жительницу Самарской области Ольгу Салдину врачи приняли за алкоголичку.

В больницу женщину в тяжелом состоянии привела ее сестра. Пострадавшую морил голодом и избивал муж - она похудела на 35 кг. На ее теле были синяки, ссадины и гематомы.

Сестра и подруга вызвали скорую и вместе с Салдиной поехали в центральную больницу Жигулевска. По словам местных медиков, женщины пахнет ацетоном, и заставили сдать тест на алкоголь. У нее оказалось 0,89 промилле в крови, врачи сослались на то, что Салдина алкоголичка, а значит, смысла в госпитализации нет.

После этого женщину все же оправили в рентген-кабинет, где грубили. Затем ее велели везти домой.

Девушку отправили на госпитализацию после жалобы в местный Минздрав. В настоящее время она находится в неврологическом отделении: не может ходить, но уже чувствует себя лучше.

В ситуации разбирается полиция и прокуратура, сообщает издание «Такие дела».

В конце июня в Москве в отношении дежурного ОМВД по району Лианозово Михаила Брухова завели уголовное дело уголовное дело по статье «Халатность». Он не защитил от домашнего насилия неоднократно обращавшуюся за помощью женщину.

По данным телеграм-канала 112, в день гибели москвички Брухов получил звонок на экстренный телефон. В полицию обратились соседи погибшей, они утевржади, что в квартире слышны крики, удары и угрозы убийством. Однако дежурный сообщение о происходяшем преступлении проигнорировал.

Позднее поступило еще одно сообщение. Уже об убийстве. Во время ссоры супруг так сильно избил женщину, что она скончалась от полученных травм на месте.

Как позднее выяснили следователи, жалобы на насилие со стороны мужа от погибшей поступали неоднократно. С предполагаемым убийцей даже проводились воспитательные беседы. Как можно заметить, работают они неэффективно.

В итоге жертва домашнего насилия погибла, на дежурного и домашнего тирана завели уголовные дела.

На данный момент найти защиту от тиранов пострадашие от домашнего насилия россияне могут только в кризисных центрах. Законопроект депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной о домашнем насилии всё еще находится на отсроченном рассмотрении. По мнению властей, инициатива наделала слишком много шума и явно нуждается в доработке.