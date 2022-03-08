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Врачи приводят Жириновского в сознание только на пару часов. Большую часть времени он в коме
8 марта, 2022 12:36
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Ldpr.ru
Появились свежие данные о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он остается в тяжелом состоянии, врачи констатируют отрицательную динамику.
Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на источник.
По его сведениям, Жириновский находится в медикаментозной коме и постоянно подключен к ИВЛ. Его приводят в сознание только на пару часов. В эти моменты он ведет себя беспокойно.
У депутата наблюдается падение сатурации.
Минздрав России заявлял, что Жириновского госпитализировали 2 февраля. Общественность узнала об этом позже.
Говорилось, что у депутата омикрон-штамм коронавируса. Перед попаданием в больницу он 8 раз привился.
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