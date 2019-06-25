Врачей-убийц станет проще сажать?

На прошлой неделе Уфу сразила трагедия — в результате врачебной ошибки погибла двухмесячная девочка. Когда малышке стало плохо и поднялась температура, родители понесли ее в местную поликлинику №47, где участковый врач-педиатр посоветовал использовать настой ромашки и обтирание.



Уже позже выяснилось, что медик проморгала серьёзную вирусную инфекцию: когда рекомендованные процедуры ребёнку не помогли, а состояние резко ухудшилось, родители вызвали скорую, но драгоценное время уже было потеряно…

Работа над ошибками

В эти же дни Приморский суд Санкт-Петербурга вынес решение взыскать один миллион рублей с поликлиники №49, где опять же в результате неверных врачебных манипуляций женщина потеряла ребёнка вот-вот готового появиться на свет. Врачи не смогли своевременно определить кислородное голодание плода и провести нужную реанимацию.

И третья новость из мира медицины за июнь: житель Мордовии обжаловал решение Московского областного суда, который присудил ему лишь 20 тысяч рублей компенсации за то, что он по воле неряшливого хирурга прожил 13 лет с марлей в животе. Изначально мужчина просил взыскать с Серпуховской больницы имени Семашко без малого три миллиона рублей, но суд первой инстанции его иск отклонил. В областном суде это решение пострадавший смог обжаловать, но намерен теперь добиваться справедливой компенсации.

Врачебное сообщество к таким сводкам с полей относится предсказуемо негативно: мол, журналисты лишь «ловят хайп» на жареных новостях, конвертируют эмоции в просмотры, а о врачах и их тяжёлой работе не думают. Но что журналисты — череда врачебных ошибок, в том числе стоящих жизни пациентов немало взволновала наконец и стражей закона. Следственный комитет России на днях подготовил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение новых составов преступлений за те действия эскулапов, что не лечат, а калечат людей

Интересно, что документ был сперва размещён на Федеральном портале нормативных правовых актов, однако вскоре оттуда исчез — как пояснили в самом ведомстве, по ошибке был размещён «черновик» документа, а с рабочей версией можно будет уже скоро ознакомиться всем желающим.

Впрочем, журналисты, успевшие ознакомиться с удалённой версией законопроекта, успели узнать, что СКР предлагает ввести максимальный срок за «нечаянное убийство» пациента в размере 6 лет лишения свободы (для сравнения, сегодня по довольно ходовой для нерадивых медиков статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности — предусматривается тюремное заключение сроком до 4 лет.

Такой норматив вводит новая статья 124.1 (ненадлежащее оказание медицинской помощи), если же дело ограничится лишь попыткой сокрытия ненадлежащего оказания медицинской помощи или услуги (статья 124.2), то здесь предусмотрены санкции поскромнее — всего-то до 4 лет лишения свободы или штраф

С нар — за парту

Но совсем не повезёт тем людям в белых халатах, которые их и носить решат не по праву ради заработка. Если выяснится, что врач-убийца вёл приём не имея на то необходимых разрешений и сертификатов, а то и вовсе прикупил свой диплом в переходе — здесь правоохранители должны будут применить статью 235 УК РФ в ныне предлагаемой редакции: до 7 лет лишения свободы при гибели от двух и более лиц.

В конце прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин своим приказом учредил в структуре ведомства специальные отделы по расследованию врачебных ошибок с общим штатом следователей 28 человек. При этом в комментариях ля СМИ глава Следкома обращал внимание на то, что созданный им орган — вовсе не карательный. Дескать, наоборот такая новация давно уже назрела для более внимательного изучения «врачебных» дел, которые в силу определённой специфики относятся к категории сложных.

Отдельные «врачебные следователи» должны заниматься лишь этой узкой категорией дел в интересах самих медиков, которые, как признал Бастрыкин, часто попадают «под горячую руку» именно из-за неопытности его младших коллег

Интересно, но в своей заботе о здоровье и безопасности населения следователи рискнули вмешаться и в действующие уже чисто ведомственные медицинские нормативы. Так, в законе предполагается особо прописать порядок, по которому врачи, не работавшие по специальности более 5 лет, а также осуждённые по вышеназванным статьям смогут вернуться к работе с пациентами только после прохождения обучения по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки с последующим получением аккредитации специалиста.