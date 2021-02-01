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Врач Юлии Началовой рассказал о причинах ее смерти

Артем Денисов
1 февраля, 2021 03:07
1 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 03:07
1 мин
Началова
соцсети

Российская певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной.

Как сообщил лечащий врач артистки Василий Шуров, это привело к ее смерти. «Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей», - сказал медик. Шуров отметил, что Началова, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы.

По словам врача, всё началось с ранки на пальце ноги, пишет «МК».

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в московской больнице. Врачи тогда говорили, что смерть наступила из-за осложнений, вызванных многими болезнями, в том числе подагрой.

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смерть
шоубизнес
Началова
1 мин
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